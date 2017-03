Obduktionsbericht Nahe Hamburg gefundene Leiche ist vermisste Millionärin

Seit Oktober wurde die 66-jährige Galeristin Gerda Basse aus Ostfriesland vermisst. Am Montag entdeckten Spaziergänger in einem Waldstück südlich von Hamburg eine mit Grünabfällen bedeckte Leiche.

Jetzt bestätigte die Polizei: Bei der Toten handelt es sich um die Millionärin. "Nach dem Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung bestehen keinerlei Zweifel, dass es sich bei der aufgefundenen Toten um die Vermisste handelt", hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Leer. Hinsichtlich der Todesursache habe aber noch kein abschließendes Ergebnis erzielt werden können.

Schon früh waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die Frau einem Verbrechen zum Opfer fiel. In einem Cafe in Bingum, das die Galeristin bis zu ihrem Verschwinden betrieben hatte, hatten Fahnder Spuren eines Verbrechens und Blut der Frau gefunden. Auch in einem in Hamburg abgestellten Auto der vermögenden Galeristin wurden Hinweise gefunden.

Die Ermittler hatten bereits im November einen Verdächtigen festgenommen. "Der Mann sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft", sagte eine Polizeisprecherin. Bei seiner Vernehmung hatte er ausgesagt, den Leichnam der 66-Jährigen gefunden und mit Reisig abgedeckt an der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen abgelegt zu haben. Er habe auch das Auto der Millionärin in Hamburg vor einem Haus abgestellt, in dem die Frau eine Wohnung hatte.

In seiner Vernehmung gestand er aber nur den Transport der Leiche, die Tötung der Frau bestritt er. Der Mann hatte zuletzt in einer Wohnung in einer Villa der vermissten Frau gewohnt.