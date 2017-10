Zweiter Gladbecker Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner will aus dem Gefängnis

Der Gladbecker Geiselnehmer Dieter Degowski soll in den nächsten Monaten freikommen. Und auch sein Mittäter Hans-Jürgen Rösner strebt offenkundig eine Haftentlassung an. Dazu begibt er sich in Therapie.