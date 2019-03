Innerhalb von 20 Jahren sollen mehrere Männer mindestens 14 Überfälle auf Geldtransporter im Ruhrgebiet, dem Bergischen Land und im Rheinland verübt haben. Ein weiterer Raubzug sei bereits vorbereitet gewesen, hieß es im Prozess vor dem Hagener Landgericht.

Bei den Überfällen waren die Täter mit Maschinengewehren bewaffnet, was ihnen die Namen Kalaschnikow- oder auch Panzerfaust-Bande einbrachte. Ihre Gesamtbeute betrug mehrere Millionen Euro.

Das Landgericht Hagen hat jetzt zum Teil hohe Haftstrafen gegen die Mitglieder der Bande verhängt. Die beiden Haupttäter müssen für 13 beziehungsweise 13 Jahre und neun Monate in Haft. Die Richter ordneten die anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung an.

Ein 55-jähriges Gründungsmitglied der Diebesbande wurde ebenfalls zu 13 Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, ein 61-Jähriger sogar zu 14 Jahren. Zwei weitere Angeklagten müssen knapp drei sowie sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Nur die zweijährige Haftstrafe eines als Mitläufer eingestuften Mannes wurde zur Bewährung ausgesetzt.