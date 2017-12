Erstochene Frauen in Massagesalon Ermittler fassen mutmaßlichen Doppelmörder

Ende Oktober sind zwei getötete Frauen in einem Gelsenkirchener Massagesalon gefunden worden, nun haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, dass ein 39 Jahre alter Mann im bayerischen Kreis Traunstein festgenommen worden sei.

Die Polizei hatte zuvor ein Fahnungsfoto veröffentlicht. Ein Zeuge habe den Mann wieder erkannt, als der in einem Lokal in Traunstein nach Arbeit fragte. Der Mann alarmierte demnach die Polizei; die Beamten hätten den Mann noch in dem Lokal festgenommen.

Der 39-Jährige soll zwei Menschen erstochen haben. Die Leichen der 46 und 56 Jahre alten Frauen waren nach einem Zeugenhinweis in dem Massagesalon in der Gelsenkirchener Altstadt gefunden worden. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass es sich dabei um einen Rotlichtbetrieb handle. Zu einem möglichen Motiv für die Tat machten die Ermittler bislang keine Angaben.