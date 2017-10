Mordkommission ermittelt Polizei findet zwei Frauenleichen in Gelsenkirchen

In einer Wohnung in Gelsenkirchen haben Polizisten zwei weibliche Leichen gefunden. Die Beamten machten die Entdeckung nach einem Zeugenhinweis, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Hintergründe sind unklar.

Die Polizei geht offenbar von einem Gewaltverbrechen aus. Sie hat eine Mordkommission eingerichtet. Diese ermittle nun "in alle möglichen Richtungen", sagte ein Polizeisprecher.

Die beiden Leichen wurden am Sonntag gegen 15 Uhr in einer Wohnung in Gelsenkirchen-Altstadt entdeckt. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler nicht.