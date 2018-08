Drogenfund Rekordmenge Kokain im belgischen Hafen Gent entdeckt

Es soll die "größte Beschlagnahme aller Zeiten in Gent" sein: Polizisten haben fast zwei Tonnen Kokain im Hafen der Stadt in Belgien entdeckt. Im Straßenverkauf haben die Drogen einen Wert in dreistelliger Millionenhöhe.