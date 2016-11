US-Bundesstaat Georgia Sohn in heißem Auto gestorben - Vater wegen Mordes verurteilt

Weil er seinen kleinen Sohn sieben Stunden lang in einem überhitzten Auto ließ, ist ein 35-Jähriger im US-Bundesstaat Georgia wegen Mordes verurteilt worden. Die Jury in Brunswick sprach den Mann wegen "malice murder" schuldig - laut Gesetz eine böswillige und heimtückische Tat.

Justin Ross H. ließ den damals 22 Monate alten Jungen im Juni 2014 auf dem Parkplatz seiner Arbeitsstelle im Auto, statt ihn in der Kita abzugeben. Er beteuerte, er habe seinen Sohn vergessen und ihn erst nach Feierabend wieder bemerkt. H. sei verantwortlich für den Tod des Jungen, aber es handele sich um Versehen, nicht um eine vorsätzliche Tat, argumentierte die Verteidigung.

Familienmitglieder und Freunde sagten aus, dass H. ein aufopfernder und liebevoller Vater gewesen sei - sogar seine Ex-Frau bestätigte das, obwohl er ihr Leben zerstört habe. Wie unglücklich H. in der Ehe auch gewesen sein möge - seinem Sohn habe er nicht absichtlich schaden können.

Die Anklage sah das jedoch anders. Sie führte ins Feld, dass der Vater mehrere Affären hatte, auch Kontakte zu einer Prostituierten und einer Minderjährigen. Er habe ein Doppelleben geführt und an jenem Tag, an dem sein Sohn starb, mit sechs Frauen Sexnachrichten ausgetauscht.

Wenige Tage vor dem Tod seines Sohnes soll er noch ein Video angeschaut haben, in dem ein Tierarzt demonstriert, wie gefährlich heiß es in einem Auto werden kann. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit seinem Sohn in einem Schnellrestaurant fuhr H. nur zwei Minuten zur Arbeit. Kurz bevor er das Auto abschloss, verschickte er laut Ermittlern noch eine Nachricht: "Ich liebe meinen Jungen, aber wir brauchen beide einen Ausweg." Bilder einer Überwachungskamera vom Parkplatz zeigen, dass er nach dem Mittagessen sogar zurück zum Auto ging und ein paar Glühbirnen hineinwarf, ohne einzusteigen.

Er habe seinen Sohn sterben lassen, um der familiären Verantwortung zu entkommen, so die Anklage. "Dies ist einer der Fälle, in denen Taten lauter sprechen als Worte", sagte Bezirksstaatsanwalt Chuck Boring.

Die Verteidigung will das Urteil anfechten. Eine Entscheidung über das Strafmaß steht noch aus, eine Verhandlung darüber ist für den 5. Dezember angesetzt. "Malice murder" erfordert eine lebenslange Haft.