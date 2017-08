kurz & krass Mann kutschiert Drogen in Fahrradrahmen

In Thüringen hat ein junger Mann synthetische Drogen im Wert von rund 1000 Euro versteckt - im Rahmen seines Fahrrads. Raffiniert, aber nicht raffiniert genug.

Der 31-Jährige und eine vier Jahre jüngere Frau gerieten am Hauptbahnhof von Gera in eine Kontrolle - und die Beamten sahen sich auch die Fahrräder des Duos genauer an. So fiel auch die illegale Ware im Radrahmen des Mannes auf.

Beide Verdächtige seien in der Drogenszene keine Unbekannten, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnräume seien weitere Drogenutensilien gefunden worden. Die 27-Jährige sei abends wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen den 31-Jährigen soll nun ein Haftantrag beim Amtsgericht Gera gestellt werden.