Tat vor 27 Jahren Lebenslange Haft für Stephanies Mörder

Das Landgericht Gera hat einen Mann wegen eines Mordes vor 27 Jahren verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der heute 66-Jährige die damals zehnjährige Stephanie in Thüringen missbraucht und anschließend getötet hat. Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen ihn. Es folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

"Mord verjährt nicht, und das ist gut so", sagte der Vorsitzende Richter der "Bild"-Zeitung zufolge.

Der 66-jährige Angeklagte war im März dieses Jahres unter Verdacht geraten, im August 1991 die zehnjährige Stephanie aus dem Goethepark in Weimar fortgelockt sowie später missbraucht und getötet zu haben. Die Anklage hatte ihm vorgeworfen, das Kind damals von der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 geworfen zu haben. Den Sturz aus etwa 48 Metern Höhe überlebte das Mädchen nicht.

Der Mann hatte die Tat in Vernehmungen bei der Polizei zumindest zum Teil gestanden. Vor Gericht behauptete er, er habe das Mädchen an der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 lediglich abgesetzt. Sein Verteidiger sagte, sein Mandant sei davon ausgegangen, dass es kein Missbrauch gewesen sei, als er das Kind aufgefordert habe, sich vor ihm auszuziehen. Vom Mordvorwurf sei der Angeklagte daher freizusprechen.

50 Mark angeboten

Der Kraftfahrer war im März in Berlin festgenommen worden. Eine auf Altfälle spezialisierte Sonderkommission befasste sich mit dem Fall - und stieß auf den Kraftfahrer, der in Berlin lebte. Er hatte zuvor Sexualdelikte an Kindern begangen, die der Tat ähnelten, der Stephanie zum Opfer fiel. (Einen ausführlichen Bericht über die Ermittlungen finden Sie hier.)

In dem Prozess hatte eine Zeugin zuletzt den 66-Jährigen schwer belastet. Sie gab vor Gericht an, in ihm jenen Mann zu erkennen, der vor 27 Jahren das Mädchen aus dem Weimarer Park fortgelockt hatte. Sie sei damals als Zehnjährige mit ihrer Freundin Stephanie im Park gewesen, als der Beschuldigte sie angesprochen habe.

Mehr zum Thema Ermittlungen im Fall Stephanie Frau Becker erkennt ein Muster

Er habe Stephanie 50 Mark geboten, wenn sie ihm den Weg zum Schloss Belvedere zeige. Das Mädchen, das sich demzufolge von dem Geld ein Fahrrad kaufen wollte, sei daraufhin mit dem Unbekannten gegangen und sei nicht wiedergekehrt.