Betrunken im Straßenverkehr US-Berufungsgericht kippt Urteil gegen Rollstuhlfahrer

Der Fahrer eines Elektro-Rollstuhls kann nicht wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt warden. Das hat ein Berufungsgericht in Oregon entschieden und damit die Entscheidung einer früheren Instanz gekippt.

Durch die Entscheidung wird die Strafe aus der Akte des Mannes gestrichen. Zudem muss er nun nicht mehr 1500 Dollar zahlen. Andere Teile der Strafe ließen sich nicht mehr aufheben: Drei Jahre Führerscheinentzug lassen sich nicht wieder gutmachen, weil das erste Urteil schon länger zurückliegt.

Der Mann wurde im November 2012 festgenommen. Er hatte mit seinem motorisierten Rollstuhl auf einem Zebrastreifen ein fahrendes Auto touchiert. Laut Polizei war der Rollstuhlfahrer alkoholisiert; eine Jury befand, er habe sich der Trunkenheit im Straßenverkehr schuldig gemacht.

Der Mann ging gegen das Urteil vor. Er argumentierte, er hätte in der Situation juristisch wie ein Fußgänger behandelt werden müssen. Und für die gälten die Regeln zu Alkohol am Steuer nicht. Tatsächlich heißt es in den einschlägigen Vorschriften, Fußgänger seien alle Personen, die "zu Fuß unterwegs sind oder im Rollstuhl sitzen".

Das sahen die Behörden anders. Sie beriefen sich auf eine Gesetzespassage, wonach der Rollstuhl als Fahrzeug anzusehen sei: Man könne damit Personen auf öffentlichen Straßen befördern und es gebe einen Antrieb. Schließlich gälten für motorisierte Rollstühle auf Fahrradwege dieselben Regeln wie für Fahrräder.

Vor dem Berufungsgericht hatte der Rollstuhlfahrer nun Erfolg. Das Gericht befand, der Gesetzgeber habe die "Rollstühle sind wie Fahrräder"-Regel nur auf Fahrradwege bezogen. Aber auf Zebrastreifen sollten Rollstuhlfahrer als Fußgänger gelten.

Wer in Oregon mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut Auto fährt, muss mit einer Strafe rechnen. Gerichte haben in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass die Regeln auch für Fahrräder und Boote gelten. 2009 wurde deshalb ein Mann verurteilt, der betrunken auf einem aufblasbaren Floß auf dem Clackamas River unterwegs war.

Ähnliche Fälle hatten in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gemacht. Im Oktober hatte ein Mann in Michigan einen Strafzettel bekommen, weil er betrunken mit seinem Motorscooter durch ein Beet und in ein Geschäft gefahren war. Er habe keine Medikamente mehr gehabt, sagte der Mann damals. "Da hab ich mir einen genehmigt."