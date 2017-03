Germanwings-Absturz Opferanwalt will Klage gegen Flugbetreiber einreichen

Zwei Jahre nach dem Germanwings-Absturz will an diesem Freitag ein Opferanwalt fünf Schmerzensgeldklagen gegen die Fluggesellschaft Germanwings einreichen. "Die bislang gezahlten Beträge sind selbst nach deutschen Maßstäben zu gering bemessen", sagte der Mönchengladbacher Anwalt Christof Wellens.

Germanwings habe für die Leiden der Opfer jeweils 25.000 Euro gezahlt. Hinzu komme ein Schmerzensgeld von je 10.000 Euro für jeden nahen Hinterbliebenen. Mit den Klagen wolle er eine "deutliche Erhöhung, mindestens eine Verdoppelung" erreichen. Erhoben werden sollen die Klagen aus dem In- und Ausland am Landgericht Düsseldorf. Wellens vertritt nach früheren Angaben die Familien von 35 Opfern.

Am Freitag läuft die Frist aus, Schadenersatzansprüche gegen Lufthansa gerichtlich geltend zu machen. Vor knapp einem Jahr hatten Hinterbliebene von 80 Opfern in den USA die dortige Lufthansa-Flugschule "Airline Training Center Arizona" vor einem Gericht in Phoenix (Arizona) auf Schadenersatz verklagt. An der Schule war der Co-Pilot ausgebildet worden. Sie hätte von den psychischen Problemen ihres Schülers wissen können und ihn nicht zum Piloten ausbilden dürfen, argumentieren die Kläger.

"Die Klage ist nach wie vor anhängig", sagte Wellens. Es gebe aber noch keine Stellungnahme des Gerichts und auch keinen Termin. Lufthansa wollte sich auf Anfrage nicht "zum Stand laufender gerichtlicher Klageverfahren" äußern.