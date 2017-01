Absturz in Südfrankreich Familie von US-Opfern verklagt Germanwings

Bei dem Absturz einer Germanwings-Maschine in Südfrankreich im März 2015 auch eine US-Amerikanerin und ihre Tochter ums Leben gekommen. Nun verklagen die Hinterbliebenen die deutsche Airline, deren Konzernmutter Lufthansa und United Airlines, die den Opfern die Tickets für den Flug 9525 verkauft hatte.

Vater und Sohn der Familie reichten beim Amtsgericht in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia die Klage wegen "wrongful death" ein. Mit diesem Antrag wirft man einer Person oder einem Unternehmen vor, wegen einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Handlung für den Tod eines Menschen verantwortlich zu sein. Die beiden Frauen waren die einzigen US-Bürger an Bord der abgestürzten Maschine.

Laut der Klage wird der Lufthansa und Germanwings Fahrlässigkeit vorgeworfen, weil es keine Regel gab, die vorsah, dass zu jeder Zeit mindestens zwei Crewmitglieder im Cockpit sein müssen. US-Airlines sind dazu seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verpflichtet. "Die Luftfahrtindustrie kennt die Gefahren, die bei nur einer Person im Cockpit entstehen können, schon lange", sagte Anwalt A. Ilyas Akbari.

SPIEGEL TV Reportage (24.06.2015)

Das Germanwings-Flugzeug von Barcelona nach Düsseldorf war am 24. März 2015 von dem schwer depressiven Andreas Lubitz in den französischen Alpen absichtlich in eine Bergwand gesteuert worden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte zu Beginn dieses Jahres ihre Ermittlungen zu dem Fall eingestellt. Sie war zu dem Ergebnis gekommen, dass Medizinern, der Lufthansa, Germanwings oder dem Luftfahrtbundesamt kein Vorwurf gemacht werden könne. Der Co-Pilot der Maschine trägt demnach die Alleinschuld an dem Unglück mit 150 Todesopfern.