Getötete Studentin Freiburger Polizei fasst Tatverdächtigen

Die Polizei hat im Fall der getöteten 19 Jahre alten Studentin in Freiburg einen Tatverdächtigen gefasst. Laut einem Bericht der "Badischen Zeitung" wollen die Ermittler am Samstag Nachmittag Einzelheiten in einer Pressekonferenz bekannt geben. Es gebe "gute Nachrichten", sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung.

Die Medizinstudentin war in der Nacht auf den 16. Oktober mit dem Fahrrad von einer Studentenparty zu ihrer Wohnung gefahren. Am nächsten Morgen fand die Polizei ihre Leiche in der Dreisam. Sie war Opfer eines Sexualverbrechens geworden.

Die Polizei war dem Tatverdächtigen nach Auswertung einer Kameraaufzeichnung auf die Spur gekommen. Der Verdächtige habe eine sehr markante Frisur und eine Haarfarbe, die dem am Tatort gefundenen Haar sehr ähnlich sei, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Ermittlerkreisen.