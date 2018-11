Themenwoche "Gewalt gegen Frauen" Jeden zweiten bis dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht

Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen - so der etwas sperrige vollständige Titel, unter dem alljährlich am 25. November für das Thema sensibilisiert und mobilisiert wird. SPIEGEL ONLINE hat schon die gesamte Woche berichtet. Es geht um Gewalt in der Ehe und erschreckende Statistiken, aber auch um Nachbarschaftsinitiativen, Hilfsangebote und Maßnahmen vonseiten der Politik. In unserer Bildgalerie finden Sie die wichtigsten Artikel.