Gladbeck-Geiselnehmer Gericht beschließt Freilassung von Dieter Degowski

Einer der beiden Geiselnehmer von Gladbeck, Dieter Degowski, kommt bald frei. Er werde in den nächsten Monaten aus dem Gefängnis in Werl entlassen, teilte ein Sprecher des Landgerichts Arnsberg mit. Die Strafe für den seit fast 30 Jahren in Haft sitzenden Mann soll zur Bewährung ausgesetzt werden.

Die Freilassung wurde laut Landgericht umfassend geprüft. Die Kammer habe Gutachten und Stellungnahmen eingeholt und sich den positiven Prognosen angeschlossen. Die Entscheidung, über die zuvor der "Soester Anzeiger" berichtet hatte, ist noch nicht rechtskräftig.

Degowski war einer der Täter beim Gladbecker Geiseldrama 1988 und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Drei Tage lang waren er und sein Komplize Hans-Jürgen Rösner nach einem missglückten Bankraub mit Geiseln vor der Polizei. Auf der Flucht erschossen sie zwei Geiseln, ein Polizist verunglückte tödlich. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Degowski wird einen neuen Namen erhalten, um ihm die Wiedereingliederung zu erleichtern. Das Landgericht hatte das Gefängnis bereits 2013 aufgefordert, ihn schrittweise auf die Entlassung vorzubereiten.

Rösner sitzt in Aachen im Gefängnis. Bei ihm war im Sommer die sogenannte Mindestverbüßungsdauer abgelaufen. Das Landgericht Aachen prüft nun, ob auch seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann.