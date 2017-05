Geiselnehmer von Gladbeck Dieter Degowski darf bei Freilassung Namen ändern

Dieter Degowski dürfte sich anders nennen, wenn er zur Bewährung aus der Haft entlassen wird. Die zuständige Behörde habe einem entsprechenden Antrag Degowskis zugestimmt, teilte die Justizvollzugsanstalt Werl mit. Dort ist Degowski inhaftiert. Als Grund für die Namensänderung nannte die JVA eine "Erleichterung seiner Wiedereingliederung".

Degowski war einer der Täter beim Gladbecker Geiseldrama 1988 und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht Arnsberg prüft derzeit, ob er auf Bewährung freikommen kann. Seit gut zwei Monaten liegt dem Gericht ein Antrag seiner Verteidigung auf Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung vor.

Die zuständige Strafvollstreckungskammer habe ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, sagte Gerichtssprecher Johannes Kamp. Es soll klären, ob Degowski noch gefährlich ist. Unter anderem auf der Grundlage des Gutachtens werde die Kammer dann zu einer eigenen Einschätzung kommen. Die Anfertigung eines solchen Gutachtens dauert üblicherweise mehrere Monate. Der JVA ist nach eigenen Angaben noch kein Gutachtertermin bekannt.

"Einige Ausgänge einwandfrei bewältigt"

Das Landgericht hatte die JVA bereits 2013 aufgefordert, Degowski schrittweise auf die Entlassung vorzubereiten. "Damals hatte das Gericht den Einstieg in sogenannte vollzugsöffnende Maßnahmen angeregt", sagte der stellvertretende JVA-Leiter Andreas Jellentrup. "Der Insasse hat inzwischen einige Ausgänge einwandfrei bewältigt." Wichtig für die Entlassungsvorbereitung sei nun die Suche nach einer Unterkunft sowie der Aufbau eines sozialen Netzwerks außerhalb der Anstalt, das ihn unterstütze.

Im August 1988 hatten Degowski und sein Komplize Hans-Jürgen Rösner beim Gladbecker Geiseldrama die Republik in Atem gehalten. Drei Tage lang flüchteten sie nach einem missglückten Bankraub mit Geiseln vor der Polizei. Auf der Flucht erschossen sie zwei Geiseln, ein Polizist verunglückte tödlich. Mehrere Menschen wurden verletzt.

AP Degowski (2.v.l.) mit Geisel und Journalisten

Rösner sitzt weiterhin in der JVA Aachen ein. Bei ihm läuft nach Angaben des Landgerichts Aachen im Sommer die sogenannte Mindestverbüßungsdauer ab. Das Gericht prüft, ob die Strafe weiter vollstreckt werden muss oder der Rest zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ein psychiatrisches Gutachten soll klären, ob bei einer eventuellen Entlassung Straftaten zu erwarten sind. Maßnahmen, die Rösner auf eine eventuelle Entlassung vorbereiten, gebe es aber noch keine, sagte ein Sprecher.

Das NRW-Justizministerium teilte auf Anfrage mit, dass es bereits vor längerer Zeit eine sogenannte Ausführung zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit gegeben habe. Dabei habe Rösner gefesselt und in Begleitung von bewaffneten Vollzugsbeamten die JVA verlassen, sagte ein Sprecher.

Degowski und Rösner kamen auf ihrer Flucht früh zufällig mit Reportern in Kontakt und ließen deren Nähe zu. Die Präsenz von Medienvertretern erschwerte Strafverfolgern den Zugriff, während Degowski und Rösner in der Kölner Innenstadt Pressekonferenzen gaben, die Waffe am Hals einer Geisel. Die Diskussion über die Beteiligung der Medien an der Tragödie mündete in veränderte Verhaltensregeln für Journalisten in solchen Krisensituationen.