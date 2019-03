Schleswig-Holstein Schüler finden Babyleiche bei Aufräumaktion

In einem Wald in der Nähe eines Schulzentrums in Schleswig-Holstein haben Schüler die Leiche eines Säuglings gefunden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck nahmen Ermittlungen zur Identität des Babys und zur Todesursache auf, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Lübeck mit. Das tote Kind habe in Glinde im Freien gelegen. Es werde geklärt, ob ein Fremdverschulden vorliege.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Wann sie abgeschlossen sein wird, konnte die Sprecherin nicht sagen. Wegen des frühen Ermittlungsstandes könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, auch nicht zum Geschlecht des Kindes.

Die Polizei sperrte das Waldstück direkt am Schulzentrum großflächig ab. Der Fundort lag etwa 50 bis 100 Meter abseits von einem Weg. Nach Informationen der "Lübecker Nachrichten" fanden die Kinder beim Müllsammeln offenbar ein Handtuch, unter dem der tote Säugling lag. Wie lange der Leichnam dort schon gelegen hatte, ist bislang unklar.