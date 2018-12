Göttingen Vier Verdächtige nach tödlicher Attacke festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in der Göttinger Innenstadt hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Die Männer seien in der Nacht zum Sonntag sowie am Sonntagvormittag in Göttingen gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin. Alle vier seien 19 Jahre alt, in Deutschland geboren und hätten unterschiedlichen Migrationshintergrund. Die Vernehmungen dauerten an.

Eine Obduktion des 28-Jährigen habe ergeben, dass er an inneren Verletzungen durch äußere Gewaltanwendung gestorben sei. Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Wie Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte sich der Mann mit mehreren anderen Männern gestritten.

Passanten hatten den schwer Verletzten in der Nacht zu Samstag gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Bei ihrem Notruf in der Nacht berichteten sie zunächst von einem hilflos und betrunken wirkenden Mann. "Erst während des Transports ins Krankenhaus fielen die schweren Verletzungen auf", sagte die Polizeisprecherin. Im Krankenhaus erlag der 28-Jährige seinen Verletzungen.