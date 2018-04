Mordserie Mutmaßlicher "Golden State Killer" erstmals vor Gericht - an Rollstuhl gekettet

Mindestens zwölf Morde und mehr als 45 Vergewaltigungen werden dem" Golden State Killer" in den Siebziger und Achtzigerjahren in Kalifornien zugeschrieben. Lange schien der Fall unlösbar - bis US-Ermittler am vergangenen Mittwoch überraschend einen Tatverdächtigen präsentierten. Drei Tage nach seiner Festnahme wurde Joseph James DeAngelo am Freitag einem Richter in Sacramento vorgeführt.

Vor Gericht wirkte der mit Handschellen an einen Rollstuhl gefesselte DeAngelo in orangefarbener Häftlingskleidung gebrechlich. Bei dem Termin wurde er formell beschuldigt, im Februar 1978 das frisch verheiratete Ehepaar Brian und Katie Maggiore getötet zu haben. Die beiden waren erschossen worden, als sie mit ihrem Hund in einem Vorort von Sacramento spazieren gingen.

Neben dem Fall Maggiore wird DeAngelo verdächtigt, zwischen 1976 und 1986 zehn weitere Morde verübt und viele Frauen vergewaltigt zu haben. Zudem soll er für rund 150 Einbrüche verantwortlich sein. Der 72-Jährige war am Dienstag festgenommen worden, mehr als 40 Jahre nach dem ersten Mord. Die Ermittler kamen ihm auf die Spur, indem sie DNA-Spuren von den Tatorten mit genetischen Profilen einer Datenbank zur Familienforschung abglichen. Wie nun bekannt wird, hatten die Ermittler dabei zunächst einen anderen Mann im Visier.

Die Polizei in im Nachbarstaat Oregon hatte auf Bitten der kalifornischen Fahnder eine DNA-Probe von einem 73-Jährigen in Oregon City verlangt. Ob er die Probe tatsächlich abgegeben hat, ist unklar.

Weitere Anklagen gegen DeAngelo, der früher als Polizist arbeitete, werden erwartet. Derzeit werten Ermittler Unterlagen und Gegenstände aus, die in seinem Haus nahe Sacramento sichergestellt wurden. Dort hatte er offenbar nach dem Ende der Verbrechensserie über viele Jahre unscheinbar gelebt.

Der mutmaßliche Täter hat sich nach Angaben der Behörden bisher kaum zu den Vorwürfen geäußert. Er stehe in der psychatrischen Abteilung des lokalen Gefängnisses unter ständiger Beobachtung, so Sacramento County Sheriff Scott Jones. Der Verdächtige spreche wenig mit dem Sicherheitspersonal, führe aber immer wieder Selbstgespräche.

Am Rande des Termins äußert sich die Anwältin des Beschuldigten, Diane Howard. Ihr Mandant werde in der Presse vorverurteilt, so ihr Vorwurf. Auch für ihn gelte generell die Unschuldsvermutung.