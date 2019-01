Prozess um Goldmünzendiebstahl in Berlin Nachts im Museum

Es war eine unheimlicher Anblick, der sich dem Wachmann in den frühen Morgenstunden des 27. März 2017 im Berliner Bode-Museum geboten hat. Thomas Sch. arbeitete erst seit wenigen Tagen in dem Museum. Es war die erste Nacht, in der er allein Dienst tat. Bei seinem Rundgang im zweiten Obergeschoss kontrollierte er die Türen im Museum und schaute, ob irgendetwas verdächtig war. "Dann hat er gesehen, dass Türen, die er zuvor verschlossen hatte, plötzlich unterkeilt waren und offen standen."

So berichtet es der Chef des Wachmannes, der stellvertretende Sicherheitschefs der Staatlichen Museen zu Berlin am Montag vor dem Landgericht Berlin. Holzkeile waren unter die Türen geschoben worden, um sie offenzuhalten. Der Wachmann habe sofort die Hauptwache informiert. "Er hatte Angst", sagt der Zeuge, Lothar G., auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin. "Er hat vermutet, dass sich jemand im Haus aufhält."

In jener Nacht war es Dieben gelungen, aus dem Bode-Museum die 100 Kilogramm schwere Goldmünze "Big Maple Leaf" im Wert von 3,75 Millionen Euro zu stehlen. Vier Angeklagte müssen sich seit vergangener Woche vor Gericht verantworten. Sie bestreiten die Vorwürfe.

Wie der spektakuläre Coup überhaupt möglich war, deutet sich am zweiten Prozesstag an. Der stellvertretende Sicherheitschef berichtet am Montag von Sicherheitsmängeln und einem seltsamen Vorkommnis in der Woche vor der Tat.

Das Fenster zum Herrenumkleideraum im Bode-Museum bereitete schon lange Probleme. Nach Angaben des stellvertretenden Sicherheitschefs sei an dem Fenster schon seit 2014 wiederholt eines der Alarmsysteme ausgefallen. Es habe mehrfach anlasslose Störungsmeldungen gegeben, weswegen der Alarm an dem Fenster schließlich deaktiviert worden sei, sagt Lothar G. Auch in der Nacht zum 27. März 2017 sei der Alarm nicht scharf geschaltet gewesen. Über dieses Fenster sind die Täter laut Anklage ins Museum gelangt und mit der Münze wieder hinausgeklettert.

Die defekte Alarmtechnik bereitete dem Sicherheitsdienst offenbar keine schlaflosen Nächte. Der Zeuge sagt, dass die Fachabteilung informiert gewesen und der Griff des Fensters abgeschraubt worden sei, sodass es von innen nicht mehr zu öffnen war. Dringenden Handlungsbedarf sahen die Sicherheitsleute wohl nicht. Richterin Dorothee Prüfer fragt den Zeugen, ob richtig sei, dass der Fenstergriff einfach auf einem Schrank im Umkleideraum lag, wie es den Akten zu entnehmen sei. Lothar G. sagt, davon wisse er nichts.

DPA Angeklagter (Mitte) mit Anwälten vor Gericht (Archiv)

In Alarmbereitschaft versetzte den Sicherheitschef auch nicht die Meldung eines Mitarbeiters etwa eine Woche vor der Tat. Das Fenster zum Umkleideraum war durch eine zusätzliche Sicherheitsscheibe gesichert. Diese Scheibe, so sagt es der Zeuge, habe die Funktion gehabt, das eigentliche Fenster vor Steinschlag zu schützen. Direkt vor dem Fenster führt eine Bahntrasse am Museum vorbei, auf der S-Bahn-Züge und Regionalzüge verkehren.

Am 21. März 2017 sei dieses Fenster "zerbröselt" gewesen, berichtet der Zeuge. Sicherheitsfolien hielten die Glassplitter zusammen. Auch eine Halterung sei locker gewesen. Der Schaden sei dokumentiert und gemeldet worden. Umgehend repariert wurde die Scheibe nicht. Nach der Tat, am 27. März, lag sie auf einem Vordach vor dem Museum. Den Tätern war es offensichtlich gelungen, sie aus den Halterungen zu lösen.

Offenbar wussten die Diebe von dem ungesicherten Fenster. Vermutlich wussten sie auch, dass die Goldmünze selbst nicht weiter gesichert war. Die Täter mussten nur die Glasvitrine zerstören, um an den Schatz zu gelangen.

Zunächst war der Wachmann Thomas Sch. selbst in Verdacht geraten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Sein Vorgesetzter, Lothar G., hält die Vorwürfe für unberechtigt. Der Wachmann sei ein "sehr zuverlässiger Kollege". Vor seinen Wechsel ins Bode-Museum habe Sch. in anderen Häusern gearbeitet. Lothar G. habe ihn selbst ans Bode-Museum vermittelt.

Arabische Großfamilien - die Videoserie SPIEGEL TV Die Macht der Clans

Laut Anklage kamen die Insider-Informationen von einem anderen Wachmann, von dem Angeklagten Denis W. Der 20-Jährige ist als Mittäter angeklagt. Die drei Mitangeklagten Ahmed, Wissam und Wayci Remmo sollen die Tat ausgeführt haben. Sie gehören zu einer arabischstämmigen Großfamilie, die schon mit anderen spektakulären Taten in Erscheinung getreten sein soll. Denis W. und Ahmed Remmo sollen sich aus der Schule kennen. Den Angeklagten im Alter von 20 bis 24 Jahren wird gemeinschaftlicher Diebstahl in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.

Ein Elektroniker, der die Signalanlage an der Bahnstrecke kontrollierte, berichtet am Montag, dass ihm am 17. März, zehn Tage vor der Tat, eine Schubkarre am Bahndamm aufgefallen sei. Er dachte, andere Gleisarbeiter hätten sie dort abgestellt. Tatsächlich sollen die Täter mit der Schubkarre die Münze über die Bahnstrecke zu einem nahe gelegenen Park gebracht haben.

Eine Polizistin sagte zuvor, dass Überwachungsvideos der nahen S-Bahn-Station Hackescher Markt in den Nächten auf den 17., 21. und 27. März verdächtige Personen zeigen. Es sind die Nächte, in denen eine Schubkarre auftauchte, die Sicherheitsscheibe plötzlich zerstört war und die Goldmünze verschwand. Die Münze ist nach wie vor verschwunden. Ermittler gehen davon aus, dass sie längst Stück für Stück verkauft worden ist.