Nach dem Messerangriff auf seine Ex-Freundin in einer Goslarer Berufsschule kommt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht der niedersächsischen Stadt habe Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen, sagte Sascha Rüegg, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

"Der Verdächtige hat die Tatvorwürfe in der richterlichen Vernehmung eingeräumt", sagte Rüegg. Zum Hintergrund der Attacke machte er keine konkreten Angaben. Vermutlich handle es sich aber um eine Beziehungstat, sagte der Behördensprecher. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Dabei handelte es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um ein handelsübliches Küchenmesser.

Dem Berufsschüler aus Goslar wird vorgeworfen, am Montag während einer Unterrichtspause in der Berufsschule Goslar-Baßgeige seine 18 Jahre alte Ex-Freundin mit Messerstichen schwer verletzt zu haben. Die junge Frau schwebt laut Staatsanwaltschaft nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr.