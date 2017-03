Schüsse in Grasse "Die irre Tat eines labilen Jugendlichen, der von Waffen fasziniert ist"

Eigentlich ist Grasse vor allem für seinen Geruch berühmt. In Patrick Süskinds Roman "Das Parum" pilgert Protagonist Grenouille in die "Welthauptstadt des Parfüms". Seit heute hat der Ort mit 50.000 Einwohnern eine neue traurige Berühmtheit erlangt.

Ein 17-Jähriger eröffnete schwer bewaffnet das Feuer im Gymnasium Lycée Alexis de Tocqueville. Laut einer neuen Bilanz der Staatsanwaltschaft wurden zehn Menschen verletzt, zuvor war von acht Opfern die Rede gewesen. Dem französischen Innenministerium zufolge wurden mehrere Menschen von Kugeln getroffen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die anderen verletzten sich, als sie ihn Panik flohen.

Unter den Angeschossenen ist offenbar der Schulleiter des Gymnasiums, der eingegriffen haben soll, nachdem der mutmaßliche Täter auf zwei Mitschüler geschossen hatte. Die französische Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem sagte, der Schuldirektor habe durch sein "heldenhaftes" Eingreifen Schlimmeres verhindert. Er habe sich auf den jungen Mann gestürzt, als dieser eine Waffe zog und um sich schoss.

Es handele sich um "die irre Tat eines labilen Jugendlichen, der von Waffen fasziniert ist". Vallaud-Belkacem hatte die Schule nach dem Angriff besucht, um sich mit der Belegschaft zu treffen und den Schülern psychologische Hilfe zuzusichern. "Die weiteren Ermittlungen werden ergeben, ob der Angreifer Hilfe von einem Komplizen bekam", fügte sie hinzu.

Die Polizei hatte den Schüler des Gymnasiums festgenommen, nachdem er offenbar mit einem Gewehr geschossen hatte. Er soll zudem noch eine Pistole, einen Revolver und zwei Handgranaten bei sich gehabt haben.

Ein Schüler namens Achraf sagte dem Sender BFM TV: "Es herrschte totale Panik. Die Schüsse fielen vier bis fünf Meter von uns. Wir dachten, der Schütze käme zu uns, wir hörten ihn rufen." Der 17-Jährige habe schlechte Beziehungen zu seinen Mitschülern gehabt, sagte Staatsanwältin Fabienne Atzori in Grasse. "Es gibt keinen Hinweis auf Terrorismus." Laut einem Sprecher des Innenministeriums hatte sich der Jugendliche Videos von Amokläufen in den USA angeschaut.

Die Behörden hatten nach den Schüssen im Gymnasium Alexis de Tocqueville zunächst über eine Handy-App eine Anschlagswarnung verbreitet. Menschen in der Gegend wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Polizei riegelte die Schule mit einem Großaufgebot ab, auch Beamte der Sondereinheit Raid rückten an.

Das Rathaus von Grasse erklärte, nach den Schüssen sei Panik ausgebrochen. Einige Schüler seien weggerannt und hätten in einem nahegelegenen Supermarkt Zuflucht gesucht. Auch das habe dazu geführt, dass Gerüchte über einen Anschlag die Runde gemacht hätten.

Die Tat trifft Frankreich in einem Zustand hoher Alarmbereitschaft, nachdem in den vergangenen zwei Jahren mehr als 230 Menschen durch Anschläge der Terrororganisation IS getötet wurden.

"Ich kannte den Schützen nur vom sehen", sagte Achraf noch in seinem Interview über den Mitschüler. "Er war freundlich und still, kein fieser Typ."