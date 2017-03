Frankreich Zwei weitere Festnahmen nach Schüssen an Schule in Grasse

Nach den Schüssen eines Schülers an einem südfranzösischen Gymnasium hat die Polizei zwei Brüder festgenommen. Beide kamen in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft von Grasse mitteilte. Die mögliche Rolle der ebenfalls minderjährigen Bekannten des Schützen bei der Vorbereitung oder Ausführung der Tat müsse noch geklärt werden, hieß es.

Der Schüler hatte am Donnerstag in Grasse das Feuer eröffnet und den Schulleiter sowie mehrere Mitschüler verletzt. Der nach unterschiedlichen Quellen 16 oder 17 Jahre alte Angreifer trug mehrere Waffen bei sich und wurde festgenommen, er ist weiter in Polizeigewahrsam. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft antwortet er auf die Fragen der Ermittler.

Die Tat hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft keinen terroristischen Hintergrund. Der Jugendliche soll ein schlechtes Verhältnis zu Mitschülern gehabt haben.

Die Waffen stammen nach Informationen des Fernsehsenders BFMTV aus dem Besitz des Vaters und des Großvaters des Schülers. Der Jugendliche hatte demnach eine Schrotflinte, mehrere Handfeuerwaffen und eine Übungshandgranate dabei.