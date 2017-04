Thüringen Mann bei Explosion verletzt - Polizei findet Sprengstofflabor

In Thüringen haben Ermittler große Mengen Chemikalien entdeckt, die zum Bau von Sprengstoff geeignet sind. Vermutlich befänden sich in dem versteckten Labor in Großbartloff auch fertige Sprengsätze, sagte ein Polizeisprecher. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes müssten die Substanzen nun bergen.

Bereits am Samstag war ein Mann bei einer Explosion auf dem Grundstück lebensbedrohlich verletzt worden. Der 20-Jährige wurde notoperiert und konnte noch nicht vernommen werden. Laut Polizei gibt es derzeit aber keine Hinweise, dass der Mann einen Einsatz der gebastelten Sprengsätze geplant hatte.

Einem Bericht der "Thüringischen Landeszeitung" zufolge befindet sich das illegale Sprengstofflabor auf dem Grundstück der Eltern des 20-Jährigen. Demnach war zunächst von einem Unfall mit einer Säge ausgegangen worden, bei dem sich der junge Mann an beiden Händen schwer verletzt haben sollte. In einer Klinik in Kassel hätten Ärzte dann jedoch festgestellt, dass es sich um Verletzungen handeln müsse, die durch eine Explosion verursacht worden seien.