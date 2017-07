Gefängnisaufstand in England Aufseher verlieren offenbar Kontrolle über 200 Gefangene

Bei einer Gefängnisrevolte in Großbritannien haben die Vollzugsbehörden Medienberichten zufolge die Kontrolle über zwei Flügel einer Haftanstalt verloren. Das Innenministerium bestätigte, dass Spezialeinheiten in dem Gefängnis in Hertfordshire nordwestlich von London im Einsatz seien.

"Speziell trainiertes Personal arbeitet daran, einen Vorfall zu lösen, der eine Zahl von Gefangenen in HMP (Her Majesty's Prison) the Mount beinhaltet", sagte eine Sprecherin des Justizministeriums. Gleichzeitig gab sie eine erste Entwarnung: "Das Gefängnis ist komplett sicher und es besteht kein Risiko für die Öffentlichkeit."

Etwa tausend Männer sitzen in dem Gefängnis ein. Dem Gefängnis-Experten Alex Cavendish zufolge sind in den betroffenen Gebäudeflügeln mehr als 200 Häftlinge untergebracht. Sie seien "in Aufruhr", sagte Cavendish der britischen Nachrichtenagentur PA. Schuld daran sei ein Mangel an Vollzugsbeamten.

HMP The Mount has been running on very restricted regime for weeks. Food served cold at cell doors. Hearing nearly 50 staff short. pic.twitter.com/UYmAIcEsmH — Alex Cavendish (@PrisonUK) 31. Juli 2017

Ein Mann rief das britische Online-Medium "The Independent" an und sagte, er sei ein Gefangener. Er halte sich in einem Bereich des Gefängnisses auf, der nicht von den Ausschreitungen betroffen sei. Die Insassen hätten "seit Mittwoch nicht geduscht", sagte er. Die Behandlung der Gefangenen komme aktuell einer "Menschenrechtsverletzung" gleich.

Die Partnerin eines Gefangenen sagte der britischen Tageszeitung "The Guardian", dass die Personaldecke in den vergangenen drei Monaten generell abgenommen habe. Die Gefangenen hätten wegen Personalmangels ihre Zellen nicht verlassen dürfen. Außerdem sagte die Frau, die anonym bleiben wollte, über ihren Partner: "Ich habe gemerkt, dass er Hunger hat. Soweit ich weiß, ist die Essenssituation furchtbar."

In Großbritannien gibt es immer wieder gewaltsame Aufstände in Gefängnissen. Die Zustände in den Haftanstalten sind Dauerthema in der Politik: Viele gelten als überbelegt, zudem wird das mangelnde Personal kritisiert.