Raum Leipzig Altenheime nach Bombendrohungen geräumt

Um 8.09 Uhr klingelte das Telefon in Markranstädt ein, um 8.24 Uhr in Grimma: Zwei Altenheime in den Städten bei Leipzig sind evakuiert worden, weil per Anruf Bombendrohungen eingegangen waren.

Wie viele Bewohner in Sicherheit gebracht werden müssen, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Berichten örtlicher Medien zufolge sollen in Grimma etwa 60, in Markranstädt rund doppelt so viele Menschen betroffen sein. Die Evakuierungen sind dem Sprecher zufolge inzwischen weitgehend abgeschlossen.

An beiden Einrichtungen seien zehn Polizisten sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten vor Ort. In Grimma werde das Gebäude mit einem Sprengstoffspürhund untersucht.

Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang der Drohungen mit einem Vorfall vom Sonntag. Aus einem Altenheim in Groitzsch, ebenfalls im Raum Leipzig, waren 75 Personen in Sicherheit gebracht worden. Auch in der Einrichtung war eine Bombendrohung eingegangen. Nachdem das Gebäude durchsucht worden war, konnten die Bewohner gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Montag wieder in ihre Zimmer zurück.

Laut Polizei handelte es sich in allen drei Fällen um einen männlichen Anrufer, der in jeweils nur einem Satz vor einem Sprengsatz warnte.