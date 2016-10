Unheimliche Attacke Grusel-Clown bedroht Passanten in Wesel

Das Phänomen der Grusel-Clowns, das aus den USA bekannt ist, scheint jetzt auch Deutschland zu erreichen. Ein bewaffneter Clown hat in Wesel am Niederrhein nachts am Bahnhof zwei junge Männer erschreckt. Er habe mit einer Pistole hantiert und ein Messer gezeigt, berichtete die Polizei. Der Vorfall geschah in der Nacht zu Samstag.

Der 1,85 Meter große Unbekannte habe die 17 und 22 Jahre alten Männer auf Deutsch und auf Englisch bedroht, bevor er türmen konnte. Er trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze, eine dunkle Hose und eine weiße Clownsmaske mit roten Lippen und roter Nase. Bisher konnte die Polizei ihn nicht ausfindig machen.

Videos im Internet

Seit einiger Zeit schon machen in den Vereinigten Staaten Unbekannte in Clownskostümen die Straßen unsicher. Sie lauern Menschen auf, um sie zu erschrecken. Videos der Vorfälle tauchen dann oft im Internet auf. Auch aus Großbritannien und Schweden gab es ähnliche Berichte.

Die Fast-Food-Kette McDonald's teilte jüngst mit, wegen des Phänomens das Firmenmaskottchen Ronald Mc Donald kürzer treten zu lassen. Der rothaarige Clown solle vorerst nur noch ausgewählte Einsätze bei Veranstaltungen haben.