Brandkatastrophe in Kinderheim Zahl der Opfer in Guatemala steigt auf 34

Nach einem Feuer in einem Heim für Kinder und Jugendliche in Guatemala ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 34 gestiegen. Mehrere Jugendliche seien ihren schweren Verbrennungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Laut Behörden handelte es sich bei den Opfern der Katastrophe um Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Etwa 20 Verletzte in teils lebensbedrohlichem Zustand wurden am Donnerstag weiter stationär behandelt, wie Krankenhausmitarbeiter mitteilten.

Das Feuer war am Mittwoch im Mariä-Himmelfahrt-Heim in San José Pinula nahe Guatemala-Stadt Matratzen ausgebrochen. Randalierende Jugendliche hatten Matratzen in Brand gesteckt. Das Feuer griff schnell auf den Rest des Anwesens über.

Zuvor waren Dutzende Jugendliche aus dem Heim getürmt. Sie wurden zum Teil wieder aufgegriffen und Medienberichten zufolge in ihren Zimmern eingeschlossen. Als sich das Feuer ausbreitete, konnten sie nicht fliehen und erstickten oder verbrannten.

"Wir wollen keine Trauer, sondern Gerechtigkeit"

Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die Nationalflaggen im ganzen Land wurden auf halbmast gesetzt und öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Am Donnerstag legten Demonstranten vor dem Präsidentenpalast im historischen Zentrum von Guatemala-Stadt aus Protest Kohle und Spielzeugpuppen nieder. Sie schwenkten die Nationalflagge mit einem schwarzen Trauerflor und forderten mit einer Sitzblockade Gerechtigkeit für die Opfer. "Gescheiterter Staat - du bist ein Mörder", skandierten sie. "Wir wollen keine Trauer, sondern Gerechtigkeit."

Die Einrichtung wird von der staatlichen Wohlfahrt betrieben. In dem Haus leben Kinder und Jugendliche, die wegen häuslicher Gewalt aus ihren Familien genommen wurden. Allerdings wurden zuletzt auch kriminelle Jugendliche in der Einrichtung untergebracht. Das führte zu erheblichen Spannungen.

Vorgesehen war das Heim für 400 Bewohner, jedoch waren fast doppelt so viele dort untergebracht. Den Berichten zufolge hatte es in dem Heim eine Revolte gegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauch durch das Personal sowie schlimme Lebensbedingungen gegeben.