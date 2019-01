In Nordrhein-Westfalen ist die Polizei am Morgen zu einem Großeinsatz ausgerückt, weil eine Gerichtsvollzieherin bedroht wurde. Mittlerweile ist die Frau in Sicherheit, der mutmaßliche Täter ist den Ermittlern zufolge tot.

Laut Angaben einer Polizeisprecherin hatte er die Frau bei ihrer Arbeit in Gummersbach mit einer Schusswaffe bedroht. Kurze Zeit später habe sie das Einfamilienhaus jedoch unverletzt verlassen können. Ein Spezialeinsatzkommando umstellte das Gebäude.

Im Haus haben die Ermittler laut Polizei einen leblosen Mann gefunden. Nach bisherigem Kenntnisstand habe sich der "Bedroher mit einer Schusswaffe selbst das Leben genommen", hieß es von der Polizei. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.