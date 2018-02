Justizopfer Gustl Mollath kündigt Schadensersatzklage gegen Bayern an

Gustl Mollath zieht gegen das Land Bayern vor Gericht. Das Justizopfer will damit seine Schadensersatzansprüche durchsetzen, teilte sein Anwalt Hildebrecht Braun in München mit.

Ein neuerliches Ersuchen an Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) habe nicht zu einem verbesserten Angebot der Staatsregierung geführt, hieß es. Mollath werde deshalb nun Klage erheben.

Mollath zählt zu den bekanntesten Justizopfern der deutschen Geschichte. Er war 2006 nach Körperverletzungsvorwürfen seiner Frau vom Landgericht Nürnberg-Fürth zwar wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden. Da ihm aber Gutachter - in Mollaths Augen zu Unrecht - Wahnvorstellungen und Gemeingefährlichkeit attestierten, wurde er gegen seinen Willen in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Dort verbrachte er mehr als sieben Jahre. Erst 2013 kam er frei.

Ein Jahr später sprach ihn das Landgericht Regensburg in einem aufsehenerregenden Wiederaufnahmeverfahren vom Vorwurf der Körperverletzung seiner Ex-Frau frei. Das Regensburger Gericht war aber dennoch zu der Überzeugung gelangt, dass er seine Frau misshandelt hatte. Eine Revision Mollaths gegen das Regensburger Urteil war Ende 2015 vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe gescheitert.

Bayern bietet 170.000 Euro

Das bayerische Justizministerium habe seinem Mandanten im Herbst 2017 schriftlich mitgeteilt, dass in einem außergerichtlichen Vergleich maximal eine Entschädigung von 170.000 Euro in Betracht komme, teilte Anwalt Braun mit. Das lehne Mollath ab, weil damit weder der materielle noch der immaterielle Schaden abgedeckt sei. Als Beispiel führt Mollath neben seinem Nettoverdienstausfall von 90 Monaten auch den Verlust seines Hauses in Nürnberg an.

Das Justizministerium bestätigte, dass die Landesregierung Mollath im Oktober 2017 eine Entschädigung von 170.000 Euro angeboten habe. Davon seien 70.000 Euro als Vorschuss bereits ausgezahlt worden. Mit seinem Angebot sei das Land an "die Grenzen des rechtlich Möglichen" gegangen und habe "die Möglichkeiten des haushälterischen Zulässigen voll ausgeschöpft", teilte ein Ministeriumssprecher mit.