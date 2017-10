Ex-Mister-Germany vor Gericht "Reichsbürger"-Prozess um versuchten Mord stockt

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat vor dem Landgericht in Halle der Prozess gegen einen "Reichsbürger" begonnen. Der 42-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Bei einer Zwangsräumung in Reuden in Sachsen-Anhalt soll er Widerstand geleistet und auf einen der Polizisten geschossen haben, die zur Sicherheit der Gerichtsvollzieher eingesetzt waren.

Der ehemalige "Mister Germany", Adrian U., war bei dem Vorfall schwer verletzt worden. Der Mann gilt als Anhänger der "Reichsbürger". Diese erkennt die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an. Der Verfassungsschutz stuft die Ziele der Bewegung als verfassungsfeindlich ein und beobachtet sie. Vor Medienvertretern bestritt er allerdings, der Bewegung anzugehören.

Noch vor Verlesung der Anklage beantragte die Verteidigung die Einstellung des Verfahrens. Zudem forderte sie, den Haftbefehl aufzuheben. Eine Beteiligung U.s an der Tat sei nicht genügend konkretisiert. Die Anklage weise weitere gravierende Mängel auf, etwa zum Tathergang, hieß es zur Begründung. Die Richter bezeichnete U. als "Spinner", er selbst sei ein "politischer Gefangener" und in "Geiselhaft" genommen worden.

Die Staatsanwaltschaft wies die Vorwürfe zurück. Das Gericht hatte die Verhandlung aber unterbrochen, um sich zu beraten. Die Anklagebehörde wirft dem Mann vor, bei der Räumung im Burgenlandkreis im August 2016 gezielt auf einen SEK-Beamten gefeuert zu haben. Das Geschoss habe dem Beamten eine Schürfwunde am Hals zugefügt, nur wegen seiner Schutzkleidung sei er nicht tödlich verletzt worden.

Vor Prozessbeginn sagte U. laut Nachrichtenagentur AFP im Gerichtssaal, er habe keine Schüsse auf Polizisten abgegeben. "Ich habe eine Waffe in der Hand gehalten, ich habe aber zu keinem Zeitpunkt geschossen", wird er zitiert. Er habe nur "Widerstand" geleistet. "Auf mich wurde geschossen, es war eine gemeinschaftliche Verschwörung zum Mord", sagte er demnach. Eine andere Bestätigung für diese Angaben gibt es bislang nicht. Im gesamten Ermittlungsverfahren hatte sich U. zuvor nicht zu den Vorwürfen geäußert.