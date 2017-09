Nordrhein-Westfalen Polizei ermittelt nach Gruppenvergewaltigung in Haltern am See

Eine 40-jährige Frau ist am Wochenende in Haltern am See Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Sie hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Gaststätte einen Mann kennengelernt und war ihm anschließend in eine Flüchtlingsunterkunft gefolgt, wie die Polizei Recklinghausen mitteilte.

Dort sei sie von mehreren Männern bedrängt worden. Die Frau habe schwerwiegende sexuelle Handlungen über sich ergehen lassen müssen, hieß es weiter.

Die Frau habe sich erst am Sonntag entschieden, Anzeige zu erstatten, sagte eine Polizeisprecherin. Daher seien Sofortmaßnahmen nicht mehr möglich gewesen.

Die Polizei hatte zunächst einen 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann wurde später wieder freigelassen, da kein konkreter Tatnachweis vorlag. Die Ermittlungen zu dem Verdächtigen und anderen Männern dauerten an.

Bei der Polizei hätten sich bereits mehrere Zeugen gemeldet, die Angaben zu der "Kennenlernsituation" in der Gaststätte machen konnten, sagte die Sprecherin. Weitere Details wollte sie mit Blick auf die Ermittlungsarbeit nicht nennen.