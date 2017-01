Hamburg 16-Jähriger schubst Frau auf S-Bahn-Gleis

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist eine Frau auf die Gleise der S-Bahn gestoßen worden. Wie "Die Welt" und Hamburger Lokalmedien berichten, wartete die 34-Jährige gegen ein Uhr nachts an der S-Bahn-Station Reeperbahn, als ein 16-jähriger versuchte, ihr in die Handtasche zu greifen. Die Frau rief um Hilfe. Doch noch bevor andere Fahrgäste zur Stelle waren, stieß der 16-Jährige die Frau aufs Gleisbett und floh aus dem Bahnhof. Eine S-Bahn fuhr den Angaben zufolge nicht in den Bahnhof ein.

Das Opfer verlor kurz das Bewusstsein und trug eine Platzwunde, Prellungen sowie eine Gehirnerschütterung davon. Wie der Sender NDR 90,3 berichtete, half das Sicherheitspersonal der Bahn der Frau vom Gleis und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt.

Tatverdächtiger angeblich polizeibekannt

Laut "Welt" und "Hamburger Morgenpost" handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen wegen Körperverletzung polizeibekannten Jugendlichen, der sich ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland aufhalte. Er wurde von einer Streife der Bundespolizei in einer Nebenstraße der Reeperbahn festgenommen.

Videoaufnahmen einer Überwachungskamera am S-Bahnhof Reeperbahn dokumentierten demnach den Angriff. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Vor wenigen Tagen hatte in Berlin eine Gruppe Jugendlicher an einer U-Bahn-Station einen Mann ins Gleisbett geschubst.