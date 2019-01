Hamburg 70-Jähriger scheitert mit bewaffnetem Banküberfall

Ein 70-Jähriger aus Hamburg ist mit einem bewaffneten Bankraub gescheitert. Der Mann sei am Donnerstagabend unmittelbar nach seinem Überfall auf eine Sparkassenfiliale an einer Straße im Stadtteil St. Georg festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Eine Zeugin machte demnach zufällig anwesende Beamte auf den Mann aufmerksam, als er die Bank verließ. Der Senior hatte nach Angaben der Ermittler ein Fahrrad dabei, mit dem er anscheinend flüchten wollte.

Der Mann war laut Polizei gegen 18 Uhr mit einer Schusswaffe in die Filiale gekommen und hatte drei Angestellte bedroht. Danach sei er mit einem vierstelligen Geldbetrag geflüchtet. Die beiden Polizisten, die ihn festnahmen, fanden bei ihm die Beute und die Pistole. Es handelte sich den Angaben zufolge um eine scharfe Waffe.