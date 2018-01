Zeuge im Messerstecher-Prozess "Ich glaube, er war psychisch am Boden"

Im Prozess um den mutmaßlichen Messerstecher von Hamburg-Barmbek hat ein Zeuge berichtet, wie er den Angeklagten Ahmad A. vor der Tat erlebt hat. Der 42-Jährige beschrieb ihn als vor Gericht als sehr netten und hilfsbereiten Menschen. "Ich kann bis jetzt nicht verstehen, wie er das machen konnte", sagte der Mann vor dem Hanseatischen Oberlandesgerichts.

Ahmad A. hatte am 28. Juli im Hamburger Stadtteil Barmbek mehrere Passanten und Kunden eines Supermarktes mit einem Messer angegriffen. Ein 50-Jähriger starb. Sechs weitere Menschen wurden verletzt. Die Bundesanwaltschaft ist überzeugt, dass die Tat islamistisch motiviert war. Sie wirft dem 26-jährigen Palästinenser Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen vor.

Es sei dem ausreisepflichtigen Palästinenser darauf angekommen, möglichst viele deutsche Staatsangehörige christlichen Glaubens zu töten. Dahinter habe seine Überzeugung gestanden, dass Muslime weltweit unterdrückt würden. Ahmad A. hat ein Geständnis abgelegt und sich für schuldig erklärt.

Der Angeklagte und der Zeuge hatten beide in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg gewohnt. "Er war sehr wechselhaft", sagte der Ex-Mitbewohner. Mal habe er sein Geld für Drogen ausgegeben, dann wieder ein weißes Gewand getragen und sich ganz dem Glauben zugewandt. Manchmal habe er von der Freiheit im Westen geschwärmt, dann wieder schlecht über Europa gesprochen. "Ich glaube, er war psychisch am Boden, weil er keine Perspektive hatte."

Die Behörden gehen bei dem abgelehnten Asylbewerber von einem Einzeltäter aus, der sich selbst radikalisierte. A. hatte eine Odyssee durch mehrere Länder Europas hinter sich. Schließlich wollte er wohl ausreisen, doch das scheiterte an fehlenden Papieren.