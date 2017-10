Hamburg Polizei sucht Zeugen nach Schüssen

Die Hamburger Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet, um Schüsse am Hamburger Dammtor aufzuklären. Dort sei es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der mehrere Menschen beteiligt waren, teilte die Polizei mit. Dabei seien auch mehrere Schüsse abgefeuert worden.

Ein Augenzeuge hat den Vorfall gefilmt. Die Aufnahme liegt SPIEGEL TV vor. Die Polizei habe Kenntnis von den Aufnahmen, sagte eine Sprecherin. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich mehrere Menschen beschimpfen und teilweise in der Dunkelheit verfolgen. Einer feuert immer wieder Schüsse ab. Ob es sich um eine echte Waffe handelt, ist nicht zu erkennen. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Beteiligten an dem Streit hätten sich dann in unterschiedliche Richtungen entfernt, berichtet die Polizei. Der Schütze habe mit der Waffe anschließend noch auf ein geparktes Auto eingeschlagen und dieses beschädigt. Als die Polizei eintraf, war den Angaben zufolge keiner der Beteiligten mehr vor Ort. Eine Fahndung mit mehr als zehn Streifenwagen blieb ohne Erfolg.

Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.