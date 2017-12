Ein Amtsrichter hat zwei Tage nach der Explosion auf dem Hamburger S-Bahnhof Veddel Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Der 51-jährige Deutsche soll für die vermutlich mit einem illegalen Böller ausgelöste Detonation verantwortlich sein, teilte die Polizei mit.

Unterdessen wurde bekannt, dass es mindestens einen bei der Explosion Geschädigten geben soll. Am Montag meldete sich ein 68-Jähriger bei der Polizei in Winsen/Luhe. Er saß demnach in der am Bahnsteig stehenden S-Bahn und erlitt nach ersten Erkenntnissen ein Knalltrauma.

Nach der Explosion am Sonntagabend auf einem Bahnsteig war eine von mehreren Scheiben zu Bruch gegangen, die Wartende vor Wind und Wetter schützen sollen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es nicht.