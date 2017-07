14 Jahre altes Opfer Hamburger Missbrauchsfall kommt erneut vor Gericht

Der schwere sexuelle Missbrauch einer 14-Jährigen in Hamburg kommt erneut vor das Landgericht der Stadt. Das entschied der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig.

Die Richter am Landgericht werden prüfen müssen, ob die verurteilten vier jungen Männer und eine junge Frau sich durch Videoaufnahmen der Tat jugendpornografisches Material beschafft haben. Zudem muss das Gericht klären, ob sie sich einer Aussetzung schuldig gemacht haben. Beides könnte für die Beschuldigten härtere Strafen nach sich ziehen.

Die vier jungen Männer hatten nach Überzeugung des Landgerichts das betrunkene Mädchen auf einer Party im Februar sexuell missbraucht. Anschließend legten sie es bei eisigen Temperaturen leicht bekleidet in einen Hinterhof im Stadtteil Harburg ab. Die verurteilte Frau filmte das Verbrechen mit ihrem Handy.

Drei der Männer und die junge Frau wurden zu Jugendstrafen zwischen einem und zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Der Haupttäter erhielt eine vierjährige Freiheitsstrafe. Mit seiner Entscheidung folgte der BGH zum Teil der Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des Hamburger Landgerichts.

Bundesanwalt Hartmut Schneider nannte in der mündlichen Verhandlung vor dem BGH das Urteil der Hamburger Richter zu milde. "Schuldschwere und Strafzumessung müssen zusammenpassen", sagte er. Dies sei im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben. Die Beschuldigten hätten das Opfer schwer geschunden, dadurch sei ihre Verrohung offenbar geworden.

"Es besteht eine außerordentlich hohe Schuld der Tatbeteiligten", sagte Schneider. "Wer so handelt, zeigt, dass er ein hohes Erziehungsbedürfnis hat." Deshalb solle das Urteil aufgehoben und an das Landgericht Hamburg zurückverwiesen werden. Zudem mahnte Schneider die Prüfung des Tatbestands des Beschaffens jugendpornografischen Materials an.

Die Anwältin des Opfers hatte während der Verhandlung in Leipzig erklärt, ihre Mandantin wünsche sich zwar, dass ihre Peiniger härtere Strafen erhielten. Zugleich habe sie aber auch geäußert, keine neue Verhandlung zu wollen. Sie fürchte sich vor der damit verbundenen Berichterstattung.