Getötete Zweijährige in Hamburg Verdächtiger Vater ist in Haft

Zwei Wochen nach seiner Flucht nach Spanien ist der mutmaßliche Mörder eines zweijährigen Mädchens den deutschen Behörden übergeben worden. Der 33-Jährige sei am Dienstagabend mit einem Flugzeug in Hamburg gelandet, sagte eine Polizeisprecherin.

Am 23. Oktober hatten Polizisten die getötete Zweijährige in der Wohnung der Eltern in Hamburg-Neuwiedenthal gefunden. Die Polizei war einem Sprecher zufolge schon mehrfach wegen häuslicher Gewalt gerufen worden. Als die Beamten diesmal die Wohnung betraten, entdeckten sie das tote Kind. Nach einer knapp einwöchigen Fahndung war der Mann in der spanischen Region San Sebastian festgenommen worden.

Der Mann sitze nun wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft, so die Sprecherin. Er soll ihr zufolge in Kürze zu der Tat befragt werden.

Der Fall beschäftigte auch den Familienausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Das Jugendamt im Bezirk Harburg hatte die Familie betreut. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Tod des Kindes bereits gegen den 33-Jährigen ermittelt - ihm wurde Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen.