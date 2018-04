Der 33-Jährige, der seine Tochter und ihre Mutter in Hamburg erstochen haben soll, fürchtete möglicherweise um seinen Aufenthalt in Deutschland. Eine Familienrichterin sprach laut einem Justizsprecher der Mutter das alleinige Sorgerecht zu - einen Tag vor der Tat. Die Entscheidung könnte sich auf den Aufenthaltsstatus des Verdächtigen auswirken.

Der Mann soll das einjährige Kind und seine 34-Jährige Ex-Partnerin im S-Bahnhof Jungfernstieg erstochen haben - auf dem Bahnsteig, vor vielen Zeugen. Kurz nach der Tat rief der Mann die Polizei, sie nahmen ihn in der Mönckebergstraße fest.

Der mutmaßliche Täter Mourtala M. stammt aus dem Niger. Er kam 2013 nach Hamburg, im November stellte er einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis. Daraufhin wollte die Hamburger Ausländerbehörde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wissen, ob es für den Niger ein Abschiebeverbot gebe. Erst etwa vier Jahre später antwortete das Bamf: Es gebe kein Abschiebeverbot.

Vorher kam allerdings die Tochter des Mannes auf die Welt und er bekam ein befristetes Aufenthaltsrecht. Das Paar war nicht verheiratet, die Mutter hatte das Sorgerecht. Daher zog M. vor das Familiengericht.

Ein Richter entschied am Tag vor der Tat, dass die Mutter das alleinige Sorgerecht behalten dürfe. Nach SPIEGEL-Informationen sprach sich das Jugendamt in dem Verfahren gegen ein Sorgerecht für Mourtala M. aus. Offenbar hielt man ihn als Vater nicht für geeignet; die Hintergründe sind unklar.

Bei einem Verlust des Sorgerechts kann die Aufenthaltserlaubnis im Nachhinein befristet werden. Eine Abschiebung stand mit der Entscheidung des Gerichts zwar nicht unmittelbar bevor - doch möglicherweise hätten die Behörden sie daraufhin geprüft.

Die Sorge um den Aufenthalt könnte eine möglicher Auslöser für die Tat sein. Die Polizei spricht bisher allerdings nur von einer "Beziehungstat".

Laut einem Sprecher der Ausländerbehörde wurde eine Abschiebung in den Wochen vor der Tat nicht geprüft: "Der Mann wurde nicht auffällig." Vorstrafen seien der Behörde nicht bekannt.

Mourtala M. kam mit der "Lampedusa-Gruppe" aus Italien nach Hamburg. Zu dieser gehören schätzungsweise 300 Menschen aus verschiedenen Ländern Afrikas, die gemeinsam ein Bleiberecht forderten. Der Fall wurde bundesweit diskutiert, es kam zu Ausschreitungen linksradikaler Gruppen.

80 der Flüchtlinge kamen zeitweise in der St.-Pauli-Kirche unter - so auch Mourtala M. Seinen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis begründete er damit, dass er Bürgerkriege und Konflikte in seiner Heimat Niger und später in Libyen erlebt habe. Ein menschenwürdiges Leben sei auch in Italien nicht möglich, etwa wegen überfüllter Unterkünfte.

Zuletzt lebte er in einer Flüchtlingsunterkunft in Wandsbek, verdingte sich als Malergehilfe und Reiniger.