Hamburg Kind bei Messerangriff getötet - Vater festgenommen

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt: Ein Mann hat offenbar seine Ex-Frau und das gemeinsame Kind mit einem Messer angegriffen. Das Kind sei gestorben, die Frau befinde sich in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Ex-Mann der Frau wurde den Angaben zufolge festgenommen. Die Tat geschah im Bereich des Bahnhofs Jungfernstieg. Zum Geschlecht und Alter des Kindes gibt es bislang keine Angaben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Der Bereich am Jungfernstieg wurde weiträumig abgesperrt. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Hamburger S-Bahn meldete, dass der Verkehr zwischen Hauptbahnhof und Altona wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt sei. Die Polizei teilte mit, dass es in der Innenstadt wegen Straßensperrungen zu Behinderungen komme.