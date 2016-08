Hamburg: Leiche einbetoniert - Angeklagter überraschend freigesprochen

Im Prozess um eine einbetonierte Leiche in einem Hamburger Restaurant ist der angeklagte Koch überraschend freigesprochen worden. Das Gericht ging von einer Notfallsituation aus.

Der Koch hatte Ende September 2015 in seinem Restaurant im Hamburger Stadtteil St. Georg einen 49 Jahre alten Mann getötet. Die Strafkammer stellte in ihrem Urteil fest, dass es sich bei dem Opfer um einen Schutzgelderpresser gehandelt habe. Der Koch habe ihn in einer Notwehrsituation getötet und sei darum freizusprechen.

Auf die Protestrufe von den Angehörigen des Toten im Zuschauerbereich ergänzte der Vorsitzende der Strafkammer, Joachim Bülter: "Für manchen mag das Urteil vielleicht überraschend oder schwer nachvollziehbar erscheinen." Die Tat sei an der Grenze dessen, was als Notwehr gerade noch erlaubt werde.

Bülter sprach lange über die Vorgeschichte des tödlichen Schusses am 30. September 2015. Der Schutzgelderpresser sei nach der Übernahme des Lokals durch den Angeklagten mehrfach in das Restaurant gekommen. Zunächst habe es freundschaftliche Plaudereien gegeben, doch das habe sich ab dem Jahr 2013 geändert. Insgesamt habe der Koch mindestens 25.000 Euro an den Schutzgelderpresser gezahlt.

Im vergangenen September sei die Situation dann eskaliert, als der 49-Jährige von dem verschuldeten Koch erneut Geld gefordert habe - und die Töchter des Mannes ins Spiel brachte. Bei einer Rangelei habe der Koch die Pistole des Erpressers an sich genommen und den tödlichen Schuss abgegeben.

Anschließend beseitigte der Koch die Leiche nach Angaben des Gerichts in einer Grube im Nebenraum des Lokals - sie sei ursprünglich für die Pumpen eines neuen Fettabscheiders bestimmt gewesen. Der Koch habe die Leiche einbetoniert und darüber einen neuen Fußboden verlegt.

Die Beseitigung der Leiche sei absolut unwürdig und stelle für die Angehörigen "eine zutiefst verletzende und nahezu unerträgliche Zumutung" dar, sagte Bülter. Er erklärte aber auch die Überlegung des Kochs: Dieser habe befürchtet, niemand werde ihm die Tötung aus Notwehr abnehmen.