Ein Streit in einem Kleingartenverein hat einen größeren Polizeieinsatz in Hamburg ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen war eine vorwiegend von jungen Männern besuchte Party "unter dem Einfluss alkoholischer Getränke" aus dem Ruder gelaufen., wie es in einer Mitteilung der Ermittler heißt.

Es habe sich ein "Gerangel" entwickelt, das sich dann auf die Straße verlagert habe. Dort seien weitere Jugendliche dazugekommen, und ein 21-Jähriger habe mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Ausgerichtet hatte die Feier eine junge Frau.

Zeugen wählten der Polizei zufolge den Notruf, die Polizei rückte daraufhin mit 24 Streifenwagen an. Die Beamten nahmen 16 Personen vorläufig fest, darunter auch den mutmaßlichen Schützen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Alle Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.