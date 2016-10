Hamburg Mann und zwei Kinder tot aufgefunden

Ein fünfjähriges Mädchen und ein zweijähriger Junge sind am Sonntag in ihrem Elternhaus in Wedel (Schleswig-Holstein) westlich von Hamburg tot entdeckt worden. Dies teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.

Im nahen Hamburger Stadtteil Rissen wurde wenig später die Leiche eines Mannes entdeckt, der nach Polizeiangaben Suizid begangen hatte. Medienberichten zufolge soll es sich um den Vater handeln. Er habe seine Kinder getötet.

Ein Sprecher der Polizei sprach von einer "Familientragödie", bestätigte allerdings einen Zusammenhang der Leichenfunde nicht.

Wie eine Polizeisprecherin SPIEGEL ONLINE sagte, konnte die Mutter der Kinder bisher nicht ausfindig gemacht werden. Ein Notruf habe die Polizei um 10.30 Uhr erreicht. Details wollte die Sprecherin nicht nennen.

Das Einfamilienhaus, in dem die Kinder lebten, steht in einer ruhigen, beschaulichen Wohngegend direkt am Waldrand.