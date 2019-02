Wegen Mordes an seiner Ex-Partnerin und seiner kleinen Tochter in der Hamburger S-Bahnstation Jungfernstieg ist ein 34-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Hamburger Landgericht stellte zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen.

"Sie haben durch die Tötung Ihrer Frau und Tochter etwas Furchtbares angerichtet", sagte der Vorsitzende Richter Joachim Bülter in Richtung des Angeklagten. Die Tat im Zentrum der Metropole habe weit über den Kreis der Angehörigen hinaus für Erschütterung und Entsetzen gesorgt.

Der Angeklagte aus dem westafrikanischen Niger hatte vor Gericht gestanden, seine Ex-Partnerin - eine fünffache Mutter - und die gemeinsame kleine Tochter am 12. April 2018 vor den Augen zahlreicher Passanten mit einem Messer getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte sich im Prozess überzeugt gezeigt, dass der Hintergrund der Bluttat ein Sorgerechtsstreit mit der ursprünglich aus Neustrelitz stammenden Frau war.

Die Staatsanwaltschaft hatte ebenso wie die Nebenkläger eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. Es sei zudem die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Der 35-Jährige habe den Doppelmord aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch begangen, um die Mutter seines Kindes zu bestrafen.

Der Verteidiger von Mourtala M. hatte eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert. Sein Mandant sei nur eingeschränkt schuldfähig und habe sich spontan zu der Tat entschieden. Der Angeklagte habe aus Trauer um den Verlust der Tochter und aus Wut gehandelt. M. selbst hatte vor Gericht gesagt: "Ich habe meine Tat bereut und ich bitte um Vergebung. Das ist eine Sünde."