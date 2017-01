Verletzte Obdachlose Polizei sucht Verdächtigen nach mutmaßlichem Brandanschlag

Ermittler der Hamburger Polizei fahnden nach einem Mann, der in der Nacht nahe den Landungsbrücken einen Brandanschlag auf zwei Obdachlose verübt haben soll. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Mann die Schlafstätte der beiden Obdachlosen anzündete", teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wird als circa 30 Jahre alter, dunkelgekleideter Mann beschrieben.

Laut Hamburger Feuerwehr wurden die Rettungskräfte um 2.38 Uhr von Passanten zu dem Parkdeck Höhe Brücke C in Hafennähe gerufen. Dort fanden sie nach eigenen Angaben einen etwa drei Quadratmeter großen brennenden Müllhaufen vor. Das Feuer sei gelöscht, und zwei Leichtverletzte in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die beiden 32 Jahre und 43 Jahre alten Männer hatten laut den Polizeiangaben nebeneinander in einem Parkhaus in Hafennähe geschlafen. Offensichtlich bemerkten sie den Brand rechtzeitig. Nach ambulanter Behandlung hätten sie das Krankenhaus wieder verlassen können.

Brandermittler des Landeskriminalamts, das weiter ermittelt, sowie die Mordkommission hatten den Tatort am Vormittag untersucht. Die Polizei sucht weitere Zeugen des nächtlichen Vorfalls.