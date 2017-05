Prozess um Säureangriff Eskalation einer Ehekrise

Sönke Pesch hat es lange mit einer Mischung aus Professionalität und Einfühlsamkeit versucht, doch irgendwann geht die Situation auch dem erfahrenen Juristen ziemlich nah. "Ich merke", sagt Richter Pesch mit sanfter Stimme zu der zierlichen Frau vor ihm, "es fällt Ihnen schwer, über manches zu sprechen. Sie weinen."

Sonja A. sitzt als Zeugin im Landgericht Hamburg, sie ist zugleich Nebenklägerin im Prozess gegen ihren Noch-Ehemann. Armin B. hatte die 46-Jährige an ihrem Arbeitsplatz mit Salzsäure überschüttet.

Sie selbst habe die Gefahr damals nicht direkt begriffen, sagt A. Ihr Mann sei an jenem Novembertag in ihr Büro im Jobcenter Hamburg-Wandsbek gekommen und habe ihr einen Brief in die Hand gedrückt. "Da habe ich plötzlich gemerkt, dass eine kalte Flüssigkeit in mein Gesicht schwappt", sagt sie. Wie sich das anfühlte? "So als wenn Ameisen auf meinem Gesicht wären."

Armin B. soll während der Tat unter anderem gesagt haben: "Damit du auch mal weißt, was Schmerzen sind." Sie selbst sei noch zur Tür des Nachbarbüros gerobbt, nicht mal um Hilfe konnte Sonja A. demnach schreien: Ihre Stimme sei wie blockiert gewesen, außer Salzsäure und einem hellem Krächzen sei nichts aus ihrem Mund gekommen. Sie ahmt das Geräusch nach, es erinnert an das Quietschen von bremsenden Fernzügen.

"Da habe ich gemerkt", sagt A., "da stimmt was nicht." Kollegen hätten sie dann auf die Herrentoilette geschleift, eimerweise Wasser über sie gegossen, Polizei und Rettungsdienst alarmiert. "Verflucht noch mal", soll eine Kollegin gesagt haben, "was ist denn das für ein Zeug? Das dampft ja richtig!"

Das dampfende Zeug, soviel steht inzwischen fest, war ein aggressives Reinigungsmittel, laut Staatsanwaltschaft enthielt es etwa 30 Prozent Salzsäure. Wie kommt ein Mann dazu, seiner Frau so etwas anzutun? Wie kann eine Beziehung 16 Jahre lang halten, zwei Kinder hervorbringen - und gerade mal drei Jahre nach der Hochzeit in einen solchen Gewaltakt münden?

Armin B. hatte am vergangenen Verhandlungstag behauptet, das Putzmittel vor den Augen seiner Frau trinken zu wollen; sie zu verletzen, sei jedenfalls nicht seine Absicht gewesen. Vor allem aber deutete er unmissverständlich an, dass für die Ehekrise nicht er verantwortlich gewesen sei. Sondern seine Frau.

"Gott hat mir das befohlen"

Die Aussagen von Sonja A. lassen diese Version zumindest zweifelhaft erscheinen. Sie habe sich im Februar 2016 von B. getrennt und sei wenige Wochen später mit den beiden gemeinsamen Söhnen ausgezogen. Mit ihrem heutigen Lebensgefährten habe das - anders als B. behauptet - nichts zu tun gehabt, sie sei Ulrich K. erst im April erstmals begegnet.

Die Gründe für das Scheitern der Beziehung liegen demnach in den Jahren zuvor:

Armin B. habe seit Längerem Probleme gehabt: Mehrmals sei der Arbeitsvermittler arbeitslos gewesen, habe unter einem Burn-out gelitten, Therapien und Kuren gemacht.

In Erziehungsfragen sei das Paar selten einer Meinung gewesen, daran hätten auch eine Erziehungs- sowie eine Eheberatung nichts geändert.

B. habe sich intensiv mit der Bibel beschäftigt, auf eine enge Anbindung an die Kirche gedrängt - und nach Fehltritten mitunter behauptet: "Gott hat mir das befohlen."

Mehrfach habe B. in grundlegenden Fragen gelogen: So habe er lange verschwiegen, dass er zehn Jahre älter ist als Sonja A. und dass er zwei Kinder aus erster Ehe hat.

2007 habe sie sich erstmals wegen dieser Probleme von B. getrennt, sie seien dann aber doch noch zusammen geblieben

Nach der endgültigen Trennung im Frühjahr 2016 hatte B. sie fortan regelmäßig als "Schlampe" oder "Hure" beleidigt, ihren neuen Partner nannte er "Ficker", auch vor den gemeinsamen Kindern. Den 11 und 13 Jahre alten Söhnen soll B. im September gesagt haben: "Ich schneide ihm die Eier ab, wenn er euch noch einmal sieht." B. behauptet, sich an den genauen Wortlaut nicht zu erinnern, das sei halt ein Wutausbruch gewesen.

Sie kann nur noch heiser sprechen

Die unkontrollierte Wut wurde offenbar zum Dauerzustand. Ihr Mann habe sich in ihren dienstlichen E-Mail-Account eingehackt und wüste Tiraden an ihren neuen Partner geschickt, so A. Er habe sich damit gebrüstet, das Schlafzimmer seiner Frau mit einem präparierten Stift abgehört zu haben. Irgendwann habe er von einem angeblichen Angebot dubioser Bekannter berichtet, die Sonja A. vergewaltigen oder ihr die Kniescheiben zertrümmern wollten.

Armin B. hört sich das alles gefasst an. Erst gegen Mittag, als seine Frau schon den Gerichtssaal verlassen hat, kommt sein Auftritt - erstmals erhebt B. in diesem Verfahren selbst die Stimme. Umständlich kramt der 56-Jährige einen Zettel hervor, dann liest er vor: "Diese Tat ist durch nichts wiedergutzumachen und ich bereue meine Schuld", sagt er. Sonja A. und ihrem neuen Partner wünsche er "alles Gute für die Zukunft".

Daraus wird so bald vermutlich nichts. Nach der Säure-Attacke lag Sonja A. im künstlichen Koma, konnte erst nach anderthalb Wochen die Intensivstation verlassen. Ihren Angaben zufolge sind am Oberkörper Narben geblieben und sie leidet unter Schluckbeschwerden. Die Säure hat demnach auch die Stimmbänder beschädigt, sie kann nur noch mit heiserer Stimme sprechen und nicht mehr singen.

Immerhin beruflich fasst sie wieder Fuß: Inzwischen hat die Wiedereingliederung im Jobcenter begonnen, Sonja A. hat nun ein neues Büro. Die Angst vor ihrem Mann sei aber geblieben, sagt sie, außerdem nehme sie Antidepressiva und durchlaufe eine Psychotherapie. "Das würde ich sonst nicht schaffen."