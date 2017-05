Säureangriff auf Ehefrau "Ich fühlte mich erniedrigt"

Als ihr Mann zur Tür hereinkam, stand Sonja A. in ihrem Büro im Jobcenter Hamburg-Wandsbek angeblich auf und ging direkt in den Angriffsmodus über. "Bei mir hast du dir die Falsche ausgesucht", soll sie ihm zugerufen haben, "ich mache dich fertig." Da brannte bei Armin B. offenbar die Sicherung durch. Aus der Jackentasche zog er das Honigglas, schraubte es auf und bespritzte nach eigenen Angaben seine Frau mit dem Inhalt. Als er aus dem Gebäude rannte, rief er noch: "Notarzt, bitte!"

So stellt Armin B., ein adretter Herr mit Vollbart und Designerbrille, das Geschehen vom 7. November vergangenen Jahres dar. Er sitzt in Saal 388 des Hamburger Landgerichts und lässt den Verteidiger seine Version des Tathergangs verlesen: "Ich fühlte mich von meiner Frau derart erniedrigt", heißt es in der Einlassung, "dass ich sie mit dem Reinigungsmittel bespritzt habe."

Der Säureangriff auf Sonja A., so möchten B. und sein Verteidiger es offenbar verstanden haben, war die Eskalation einer seit Monaten andauernden Ehekrise. Für die war demnach ursprünglich nicht B. verantwortlich - sondern die Mutter seiner beiden Söhne, die sich auf einen anderen Mann eingelassen habe.

DPA Feuerwehrleute vor dem Jobcenter Wandsbek (im November)

Den Ausführungen des 56-jährigen Angeklagten zufolge hatte Sonja A. ihn nach 16 gemeinsamen Jahren betrogen, verlassen und wollte ihn finanziell schlechterstellen. Ende des Jahres sei zudem seine Mutter gestorben, nachdem er erst einige Wochen zuvor wegen eines Burn-outs in psychiatrischer Behandlung gewesen sei: "Ich war gesundheitlich fix und fertig."

Ihren Anfang hatte diese Krise demnach wenige Monate zuvor genommen: Sonja A. habe einen Arzt aus dem Rheinland kennengelernt. Erst hätten die beiden sich Briefe geschrieben, dann habe Ulrich K. teure Schokolade und Fotos von sich aus dem Skiurlaub geschickt. "Ich dachte, das ist ein Playboy", kommentiert B. dieses Verhalten des Mediziners. Irgendwann habe er dann einen Brief des Unbekannten an Sonja A. in Händen gehalten, mit unmissverständlichem Inhalt: "Ich küsse und umarme Dich, Dein Uli."

Binnen Wochen sei die Ehe in die Brüche gegangen. B. verlor nach eigenen Angaben die Lebenslust: Eines Tages habe er sich einen Anzug angezogen und seinen Suizid vorbereitet. "Das ist für Sonjas neuen Ficker", habe er in der gemeinsamen Wohnung an die Wand geschrieben und unter anderem eine Flasche Wodka getrunken. Die Selbsttötung scheiterte, wenig später sei er in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik wieder zu sich gekommen.

Wie groß B.s gesundheitliche Probleme waren und sind, wird in dem Prozess vermutlich noch detaillierter thematisiert. Ein Psychiater sitzt an allen Verhandlungstagen mit im Gerichtssaal, zudem soll ein rechtsmedizinischer Sachverständiger aussagen.

Die Experten sollen helfen, eine Antwort zu finden für eine zentrale Frage: Wollte B. seine Frau schwer verletzen, und nahm er sogar ihr Erblinden in Kauf, wie es in der Anklageschrift heißt? Oder hatte B. die Säure mehr oder weniger zufällig dabei, als ihn plötzlich seine Gefühle übermannten?

DPA Armin B. (Ende April im Landgericht Hamburg)

B. behauptet, er sei damals auf dem Weg in seine neue Wohnung gewesen, um dort unter anderem die Toilette mit dem säurehaltigen Reinigungsmittel zu putzen. Psychisch sei es ihm sehr schlecht gegangen: Seine neue Freundin habe am Vorabend die kurze Beziehung beendet, er habe dann aus Frust aggressive Rap-Musik gehört und viel Alkohol getrunken.

Am nächsten Tag habe er beim Verlassen seiner Wohnung im Briefkasten einen Brief vom Anwalt seiner Frau gefunden, der ihn in Rage gebracht habe: Seine Forderung nach einer Kompensation für den gemeinsamen Hausrat, den er seiner Frau überlassen habe, habe der Jurist als überzogen zurückgewiesen. Daraufhin setzte sich B. nach eigenen Angaben schreiend ins Auto und fuhr spontan mit dem Brief und der Säure zum Jobcenter.

"Ich wollte die Reinigungsflüssigkeit selbst trinken", behauptet er, so habe er seiner Frau vor ihren Augen seine Schmerzen demonstrieren wollen. Doch dann habe er im Zorn die Kontrolle verloren, für einen kurzen Augenblick. Er habe Sonja A. nie ernsthaft verletzen wollen und bereue seine Tat: "Ich möchte die Angelegenheit wiedergutmachen", heißt es in seiner Erklärung.

"Der ist richtig durch"

Dass es an dieser Version des Tathergangs zumindest Zweifel geben könnte, daraus macht der Vorsitzende Richter Sönke Pesch keinen Hehl. Einige Details würden von früheren Aussagen und Ermittlungsergebnissen abweichen.

So gibt es etwa den Brief eines Mannes, der mit B. gemeinsam in Untersuchungshaft gesessen haben soll. "Der ist richtig durch", heißt in dem vor Gericht verlesenen Schreiben an die Partnerin des Absenders. B. soll demnach im Gefängnis erzählt haben, er habe Sonja A. mit der Säure töten wollen und sei nun froh, nur wegen schwerer Körperverletzung angeklagt zu sein.

Es wird nicht ganz einfach sein für die Richter und Schöffen der Großen Strafkammer 22, sich in diesem Dickicht verschiedener Darstellungen der Wahrheit zu nähern - zumal schon in der kommenden Woche eine weitere Sichtweise hinzukommt: Am Mittwoch will Sonja A. aussagen.