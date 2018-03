Tiefgarage in Hamburg Schlafender Obdachloser überrollt und getötet

Ein Obdachloser ist in der Hamburger Innenstadt von einem Auto überrollt und getötet worden. Laut Polizei hatte der 47 Jahre alte Fahrer des Unfallautos das Rolltor zur Tiefgarage geöffnet und war anschließend die Einfahrt hinuntergefahren. Dabei überrollte er den "vor oder hinter dem Tor liegenden Mann, der dort offenbar genächtigt hatte", hieß es in der Meldung.

Nach dem Unglück habe der 47-Jährige noch versucht, den Obdachlosen zu retten: Laut Polizei hob er seinen VW Passat mit einem Wagenheber an und zog den Schwerverletzen unter dem Fahrzeug hervor. Ein Rettungswagen brachte den Obdachlosen anschließend in ein Krankenhaus, wo der Mann wenig später an den Folgen seiner Verletzung starb. Seine Identität ist nicht geklärt.

Der Fahrer des Autos erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung sowie seelsorgerischen Unterstützung in eine Klinik gebracht.