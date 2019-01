Prozess um Strom-Tod eines Jungen Wenn Worte fehlen

Lange bleiben die beiden Supermarktbesitzer mit ihren Anwälten nach dem Urteil noch im Gerichtssaal sitzen. Es schien, als wollten sie Fragen der Journalisten und von Jonathans Familie auf dem Flur entgehen. Und Fragen gibt es auch mit dem Schuldspruch im Prozess um die tödlichen Stromschläge in dem Hamburger Discountermarkt im Mai 2016 noch reichlich.

Lose Kabelenden, die von der Decke hängen, eine halb aus der Wand heraushängende Starkstromsteckdose: "Da hätte sich den Angeklagten auch als technische Laien aufdrängen müssen, dass die Elektroinstallation nicht fachgerecht ausgeführt ist", fasste die Amtsrichterin in ihrer Urteilsbegründung die Beweisaufnahme zusammen. Sie hat die Betreiber des Geschäfts im Stadtteil Harburg deshalb wegen fahrlässiger Tötung zu je zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Für Jonathans Angehörige, so die Richterin, kämen die tödlichen Stromschläge einem Mord oder Totschlag gleich. "Das ist das Schrecklichste, was Eltern widerfahren kann." Kein Urteil und keine Strafe könne das wiedergutmachen. Dabei habe niemand den Tod des Jungen an Kasse 4 gewollt.

Die Geschäftsführer des Marktes im Arbeiterkiez, ein 44-Jähriger und seine 48-jährige Schwester, hätten sich durch Unterlassen schuldig gemacht, entschied die Richterin. Der Vierjährige hatte beim Einkauf mit seinem Vater Josef D. (Name geändert) an ein Metallgeländer an der Kasse gefasst, das unter Stromspannung stand. Mit versteinerter Miene verfolgte D. nun die Urteilsverkündung.

Tödlicher Pfusch am Bau?

Womöglich war ein laut Anklage "dilettantisch" angeschlossener Trafo schuld, mit dessen Hilfe ein ebenfalls metallenes Kräuterregal beleuchtet wurde. Wer schlussendlich dafür verantwortlich war, dass sich der Stromkreis schloss, als sich der gesunde Junge - wie die Kinderärztin im Prozess sagte - festhielt, ließ sich laut Gericht aber auch nach mehreren Monaten Verhandlung nicht mehr klären.

Wurde bei Umbauarbeiten 2015/16 gepfuscht? Die Verteidiger der Geschwister verwiesen im Prozess auf eine nicht mehr zu ermittelnde Fachfirma, die die Arbeiten ausgeführt habe. Eine Prüfplakette hatte die Anlage laut Gericht keine. Die Polizei sicherte demnach auch erst Stunden nach den Stromstößen den Tatort in dem wuseligen Markt. Was bis dahin passierte, ließ sich der Richterin zufolge nicht genau rekonstruieren.

Die nun verurteilten Geschwister taten in dem Verfahren auch wenig, daran etwas zu ändern. Sie ließen ihre Anwälte sprechen, die Freispruch beantragt hatten. Als die Richterin nach den letzten Worten der Angeklagten fragte, ließen ihre Verteidiger ausrichten, sie wollten "davon keinen Gebrauch machen".

Schweigend, weil sprachlos

Für einen von Jonathans Onkeln auf der hölzernen Zuschauerbank dürften diese Sätze wie Hohn geklungen haben. Seine Tochter ging mit dem Jungen in den Kindergarten. "Wir haben nicht mal in den letzten Worten ein 'tut uns leid' gehört, dabei ist ein kleiner Junge gestorben." Vor dem Gerichtsgebäude hatten er und andere Angehörige Kerzen und Tulpen aufgestellt, daneben ein Rosenkranz. Auf einem Plakat forderten sie Gerechtigkeit. Nebenklageanwalt Walter Schäfers, der die Eltern des Jungen vertrat, will nun prüfen, ob er gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil vorgeht. Er sagte: "Zu richtiger Reue hätte gehört, dass auch Verantwortung übernommen wird."

"Spürbar zur Verantwortung ziehen", wollte auch die Amtsrichterin die beiden Geschwister. Als Bewährungsauflage verpflichtete sie die beiden deshalb dazu, drei Jahre lang jeden Monat jeweils 500 beziehungsweise 600 Euro an die Staatskasse zu überweisen. "Die Angeklagten haben die ihnen selbst obliegende Sorgfalts- und Kontrollpflicht verletzt", sagte sie. Der Eltern-Anwalt Schäfers wiederum sagte, er bereite eine zivilrechtliche Schadensersatzklage vor.

Der Verteidiger des nun verurteilten Mannes hatte im Prozess erklärt, dieser schweige, weil ihm "die Worte fehlen". Ganz anders Jonathans Mutter, so erzählt es Schäfers: "Noch als sie ihren toten Sohn im Arm hatte, hat sie darum gebeten: Polizei, fahrt dort vorbei, damit nicht noch andere verletzt werden."

Mehr als zweieinhalb Jahre nachdem der Junge, von Strommarken gezeichnet, in einer Klinik nördlich der Elbe starb, könne sie nicht mehr. Der Platz neben D. auf der Nebenklagebank blieb zur Urteilsverkündung leer.